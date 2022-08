Elezioni politiche 2022, comunicato preventivo (Di venerdì 26 agosto 2022) Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Parlamento Italiano SI COMUNICA che per l’elezione diretta dei parlamentari fissata per il giorno 25 settembre 2022, ilfaroonline srls mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 contenente le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS concernente le “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione del Parlamento Italiano SI COMUNICA che per l’elezione diretta dei parlamentari fissata per il giorno 25 settembre, ilfaroonline srls mette a disposizione gli spazi pubblicitari su questa testata per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche e dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - NicolaMorra63 : Che impegni vorranno assumere le forze politiche che si presentano alle elezioni politiche del #25settembre?… - ilpost : Forza Nuova non si presenterà alle elezioni politiche per la prima volta dal 2001 - PalenRimma : RT @busettodavide: Il presidente bombarolo Biden (#USA) ha ordinato un altro attacco illegale in #Siria. Qualcuno può cortesemente chiedere… - mariacarla1963 : RT @busettodavide: Il presidente bombarolo Biden (#USA) ha ordinato un altro attacco illegale in #Siria. Qualcuno può cortesemente chiedere… -