Elezioni | O Napoli Azione | ' diversamente da Tajani | Calenda ha senso Stato'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Troppo preoccupato dalla sorte di Forza Italia, una casa senza più fondamenta, il coordinatore Antonio Tajani non trova un minuto di tempo per riflettere sul buon senso della proposta di Carlo Calenda. A parte il suo destino personale e di un gruppetto di amici, a Tajani non importa un fico secco della crisi energetica, né comprende l'urgenza di offrire un sostegno forte e corale al governo per agire subito sulla costruzione di un rigassificatore a Piombino e di spingere l'Europa per un'intesa sul price cap". Lo dichiara il deputato di Azione Osvaldo Napoli. "Tajani, al pari di Salvini e di Conte, è Stato l'autore del disastro politico, di immagine e di credibilità provocato con la caduta del governo Draghi.

