Elezioni | Nencini | ‘ora Meloni rassicura l' Europa | tattica o realismo?'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Previsione di bufera speculativa sui titoli di stato italiani e Giorgia cambia programma. Prima elogia Draghi al meeting di CL (si tratta sempre del Draghi cui lei ha fatto opposizione, dal no al Pnrr ai decreti Aiuti) poi rassicura l'Europa (intervista alla Reuters) gettando in un cestino sovranismo, revisione del Pnrr, ricontrattazione dei rapporti con l'Unione Europea. Mi chiedo: sano realismo o tattica elettorale?". Cosi il senatore Psi, Riccardo Nencini.

