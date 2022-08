Elezioni, Meloni: Assegno unico, aumenterà del 50%: fino a 260 euro mensili a figlio. Poi quoziente familiare (Di venerdì 26 agosto 2022) Potenziare adeguatamente lo strumento dell’Assegno unico universale. Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ogni figlio a carico da un minimo di 50 euro a un massimo di 175 euro al mese in caso di Isee sino alla soglia di 15 mila euro. Importi troppo bassi, lo sanno bene i genitori. Aumenteremo l’Assegno unico del 50%, che in questo modo arrivera’ a un massimo di 260 euro mensili per figlio. Quanto costa? 6 miliardi”. E’ la proposta di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia in un video su Facebook, evidenziando come invece nel medio-lungo periodo Fdi punti ad introdurre il “cosiddetto quoziente familiare”. “In sostanza – ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) Potenziare adeguatamente lo strumento dell’universale. Oggi la legge prevede, in estrema sintesi, un contributo per ognia carico da un minimo di 50a un massimo di 175al mese in caso di Isee sino alla soglia di 15 mila. Importi troppo bassi, lo sanno bene i genitori. Aumenteremo l’del 50%, che in questo modo arrivera’ a un massimo di 260per. Quanto costa? 6 miliardi”. E’ la proposta di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia in un video su Facebook, evidenziando come invece nel medio-lungo periodo Fdi punti ad introdurre il “cosiddetto”. “In sostanza – ...

marattin : A destra il candidato premier è la Meloni. A sinistra bah, forse un collettivo in cui in 3 avranno 6 idee diverse… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Agcom: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. La delibera del garante arriva dopo… - fattoquotidiano : Elezioni, quando Meloni diceva: “Ci servono immigrati? Prendiamoli in Venezuela, sono cristiani e di origine italia… - ilconte_dantes : RT @Stronza: Ma diobono, non ce l'avete un nonno o una nonna che vi tira un ceffone ogni volta che pronunciate il nome di #Salvini #Meloni… - Bastianu14 : RT @amichiru91: @Rosalba_Falzone Fino all'elezioni del 25 settembre, OGNI VOLTA CHE SI COMMENTA alleghiamo l'immagine dei partiti i cui mem… -