Elezioni, Letta parla di forte ingerenza di Mosca nella destra italiana: continua lo scontro con Salvini e Meloni

Elezioni, Letta si è espresso rispetto a una possibile ingerenza della Russia nella destra italiana. Intanto, è arrivata l'ennesima stoccata del segretario dei Dem a Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Elezioni, Letta parla di forte ingerenza di Mosca nella destra italiana

"La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché (il governo russo) sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin, come la linea che il governo italiano ha mantenuto fino ..."

