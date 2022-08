**Elezioni: Letta, 'forte ingerenza russa per favorire la destra'** (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "C'è una forte ingerenza della Russia per favorire la destra” alle prossime elezioni. Così Enrico Letta in un'intervista allo spagnolo El Periodico. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "C'è unadella Russia perla” alle prossime elezioni. Così Enricoin un'intervista allo spagnolo El Periodico.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Agcom: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. La delibera del garante arriva dopo… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “L’elettore di sinistra voti M5s, Letta incomprensibile”. Il segretario Pd: “25/9 dat… - repubblica : Elezioni, dopo l'Agcom il dibattito in tv rischia di saltare: Letta si sfila dal confronto con tutti, anche Meloni… - elisabettap38 : RT @aperegina61: #Conte 'dopo le elezioni con attuale dirigenza del Pd (Letta) non c'è alcuna possibilità di dialogo' #tg2post - RomanUsaj : RT @aperegina61: #Conte 'dopo le elezioni con attuale dirigenza del Pd (Letta) non c'è alcuna possibilità di dialogo' #tg2post -