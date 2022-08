Elezioni: Letta, 'estendere obbligo scolastico è rendere Italia paese migliore' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "estendere obbligo scolastico vuol dire aiutare le famiglie, formare meglio e di più i nostri figli, dare maggiore centralità al sistema scolastico, estendere la gratuità e lottare contro le disuguaglianze. Investire in istruzione vuol dire rendere l'Italia un paese migliore". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "vuol dire aiutare le famiglie, formare meglio e di più i nostri figli, dare maggiore centralità al sistemala gratuità e lottare contro le disuguaglianze. Investire in istruzione vuol direl'un". Così Enricosu twitter.

