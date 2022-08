Elezioni, il Centrodestra stravince nei sondaggi (Di venerdì 26 agosto 2022) Un sondaggio YouTrend sulle Elezioni del 25 settembre cristallizza la supremazia del Centrodestra sugli avversari con un vantaggio che, a oggi, appare incolmabile. Dopo il deposito delle liste definitive dei candidati alle Elezioni da parte dei partiti, avvenuto pochi giorni fa, manca ormai un mese esatto al voto. Rispetto alla precedente rilevazione di YouTrend, dello scorso 4 agosto, sono cambiate già parecchie cose. La novità più eclatante in questo senso, spiega la società di sondaggi, è certamente la clamorosa rottura tra Carlo Calenda ed Enrico Letta. Una novità che ha portato da un lato a ridefinire il perimetro della coalizione di Centrosinistra (di cui continua a far parte Emma Bonino con la sua +Europa). Ma dall’altro a dar vita a un polo di centro – il cosiddetto Terzo Polo – formato dalla ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno YouTrend sulledel 25 settembre cristallizza la supremazia delsugli avversari con un vantaggio che, a oggi, appare incolmabile. Dopo il deposito delle liste definitive dei candidati alleda parte dei partiti, avvenuto pochi giorni fa, manca ormai un mese esatto al voto. Rispetto alla precedente rilevazione di YouTrend, dello scorso 4 agosto, sono cambiate già parecchie cose. La novità più eclatante in questo senso, spiega la società di, è certamente la clamorosa rottura tra Carlo Calenda ed Enrico Letta. Una novità che ha portato da un lato a ridefinire il perimetro della coalizione di Centrosinistra (di cui continua a far parte Emma Bonino con la sua +Europa). Ma dall’altro a dar vita a un polo di centro – il cosiddetto Terzo Polo – formato dalla ...

