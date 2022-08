Elezioni, domenica apertura del comitato elettorale di Domenico Matera (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEntusiasmo diffuso ed innumerevoli attestati di stima stanno salutando, in queste ore, il recente annuncio della candidatura di Domenico Matera, tra le fila di Fratelli d’Italia, al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. domenica 28 Agosto, intanto, si avrà l’apertura del comitato elettorale. L’appuntamento è fissato alle ore 20 a Villa Matera, lungo la Strada Statale Appia, in località Ponte Schito, non lontano dal locale “Princess”. L’occasione sarà utile per discutere di tutti i progetti cui si intende dare voce e forza, a Roma, per la crescita e lo sviluppo del territorio. Seguirà buffet di benvenuto a bordo piscina. “Sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEntusiasmo diffuso ed innumerevoli attestati di stima stanno salutando, in queste ore, il recente annuncio della candidatura di, tra le fila di Fratelli d’Italia, al Senato della Repubblica nel listino proporzionale Collegio Campania 2 che racchiude le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.28 Agosto, intanto, si avrà l’del. L’appuntamento è fissato alle ore 20 a Villa, lungo la Strada Statale Appia, in località Ponte Schito, non lontano dal locale “Princess”. L’occasione sarà utile per discutere di tutti i progetti cui si intende dare voce e forza, a Roma, per la crescita e lo sviluppo del territorio. Seguirà buffet di benvenuto a bordo piscina. “Sono ...

