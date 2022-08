Elezioni: Di Nicola (Ic), 'difendiamo libertà da peggiore destra parlamentare' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “difendiamo la libertà da una delle peggiori destre parlamentari della storia della Repubblica. Il trio Meloni-Salvini-Berlusconi rischia di far andare il Paese in default se le strambe promesse elettorali si tramutassero in fatti, da quota 41 ai 1000 euro di pensione minima alla flat tax. Ma soprattutto quello che stiamo rischiando, come Paese, è l'isolamento internazionale e l'avvicinamento a posizioni filorusse. Se così fosse, la grave crisi economica che già stiamo vivendo potrebbe acuirsi ulteriormente colpendo altre tantissime famiglie e imprese. Per questo serve, in questo momento della storia, un governo responsabile, in linea con l'Europa, che possa difendere la libertà dell'occidente e dei Paesi che stanno con chi la guerra la subisce e non con chi la provoca”. Lo ha detto il presidente dei senatori ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “lada una delle peggiori destre parlamentari della storia della Repubblica. Il trio Meloni-Salvini-Berlusconi rischia di far andare il Paese in default se le strambe promesse elettorali si tramutassero in fatti, da quota 41 ai 1000 euro di pensione minima alla flat tax. Ma soprattutto quello che stiamo rischiando, come Paese, è l'isolamento internazionale e l'avvicinamento a posizioni filorusse. Se così fosse, la grave crisi economica che già stiamo vivendo potrebbe acuirsi ulteriormente colpendo altre tantissime famiglie e imprese. Per questo serve, in questo momento della storia, un governo responsabile, in linea con l'Europa, che possa difendere ladell'occidente e dei Paesi che stanno con chi la guerra la subisce e non con chi la provoca”. Lo ha detto il presidente dei senatori ...

CiociariaO : Politiche 2022, Matteo Salvini scalda il centro e lancia Nicola Ottaviani Doppia tappa del leader del Carroccio in… - nicola_severini : @EGardini @FratellidItalia Quindi il 60 per cento delle violenze sessuali sono compiute dal 98 per cento degli ital… - nicola_humar : Io credo che Letta e il PD abbiano deciso di impegnarsi attivamente per far stravincere la destra alle prossime ele… - nicola_barbato : @EnricoLetta @GianniCuperIoPD ah, ma quindi state giocando alle elezioni. tipo monopoli? che bravi - nicola_pizzo : RT @NicolaMorra63: Che impegni vorranno assumere le forze politiche che si presentano alle elezioni politiche del #25settembre? #Assange me… -