Elezioni: Di Battista a Calenda, 'lezioni coerenza? Natiche al posto di guance' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ti permetti di dare lezioni di coerenza agli altri? Mamma mia, le Natiche al posto delle guance!". Così su Twitter Alessandro Di Battista si scaglia contro Carlo Calenda, riportando alcune dichiarazioni che hanno segnato il cambio di rotta del leader di Azione riguardo l'alleanza con Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Ti permetti di darediagli altri? Mamma mia, lealdelle!". Così su Twitter Alessandro Disi scaglia contro Carlo, riportando alcune dichiarazioni che hanno segnato il cambio di rotta del leader di Azione riguardo l'alleanza con Matteo Renzi.

CesareInvictus : @MelgerTina @Piu_Europa @pdnetwork @Sinistrait_ @PossibileIt Il PD deve subire una disfatta epocale alle elezioni,… - Ado06408275 : RT @tempoweb: '#Pd indecente', cosa tira fuori #DiBattista: 'Oggi Letta non lo candiderebbe' VIDEO #elezionipolitiche22 #24agosto #iltempoq… - PaoloCaminiti1 : Alessandro Di Battista inchioda il 'Pd indecente'. Chi non candiderebbe oggi, siluro a Enrico Letta - Davide_Battista : @EnricoLetta @rtl1025 il #PD, senza mai vincere le #elezioni, è stato al #governo negli ultimi 11 anni. Risultato?… - tempoweb : '#Pd indecente', cosa tira fuori #DiBattista: 'Oggi Letta non lo candiderebbe' VIDEO #elezionipolitiche22 #24agosto… -