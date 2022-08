Elezioni: Della Vedova, 'dopo vicenda spia russa destra faccia chiarezza su Putin' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "La vicenda Della spia russa infiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per il futuro dell'Italia fare chiarezza su Putin. La destra, in particolare con Salvini e Berlusconi, resta come minimo ambigua, anche sul sostegno all'Ucraina e sulle sanzioni. +Europa -Putin”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Lainfiltrata nel quartier generale Nato a Napoli evidenzia una volta di più quanto sia fondamentale per il futuro dell'Italia faresu. La, in particolare con Salvini e Berlusconi, resta come minimo ambigua, anche sul sostegno all'Ucraina e sulle sanzioni. +Europa -”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto

