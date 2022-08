Elezioni | Craxi Fi | ' da Letta su ingerenza Russia illazioni disperate'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Enrico, che si proclama paladino della responsabilità, non perde occasione per spargere veleno sul centrodestra e per demonizzare gli avversari politici. Ma sulla base di quale principio, si arroga anche il diritto di screditare l'immagine dell'Italia all'estero? L'intervista concessa al giornale spagnolo El Periodico è di una gravità assoluta e va denunciata con forza. Seha degli elementi concreti a sostegno delle accuse dirussa per favorire il centrodestra, lo dica subito. In caso contrario, le sue sono soltantoche denotano la condizione disperata in cui versa la sinistra italiana”. Così Stefania, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama.