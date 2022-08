(Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Con le bollette moltiplicate per sei non si regge, non regge nessuno. Stiamo facendo delle unità di crisi per sapere che fare. Su questo ha ragione qualche esponente politico che ha detto: 'fermiamo laelettorale, sediamoci intorno a un tavolo e vediamo che fare'. Non si può aspettare dicembre, altrimenti ci troveremo migliaia e migliaia di imprese fallite". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di, Massimo, lancia un appello alle forze politiche percontro il

egidio_gialdini : Venerdi 26 agosto 2022 alle ore 18.30 in piazza Plebiscito presso la Sala Caputi a FERRANDINA il candidato capolist… -

Affaritaliani.it

...198 RUTIGLIANI ORNELLA 196 D'AMATO VITO 162 LUSITO ROBERTO 135 CAGNETTA MICHELE 124 CIPRIANI NICOLO' 116 SALDARELLI PASQUALE 74 DE PALO CONCETTA 56 RUTIGLIANO FRANCESCO 45 SALIERNO MARIA 30...Sono 588 i candidati al consiglio comunale di Molfetta in vista delledel 12 giugno. Numeri importanti per una città di quasi 58mila abitanti. In proporzione c'è ... Balenzano Mario,... Elezioni: Caputi (Federterme), 'sì a stop campagna per trovare soluzioni su caro energia' Non si può aspettare dicembre, altrimenti ci troveremo migliaia e migliaia di imprese fallite". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Federterme, Massimo Caputi, lancia un appello alle forze ...Maurizio Gasparri interviene sul dibattito politico per il caro bollette ed invita il governo Draghi a prendere immediatamente provvedimenti.