**Elezioni: Calenda sbarca su tik tok, 'non ballo perché sembro un orso ma parlo di politica'** (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Sbarchiamo su Tik Tok. Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perchè ho la pancia e sono brutto. Però posso parlarvi di politica. Di politica, di libri, di cultura. E lo so che non è molto comune. Ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di politica, di programmi, di letture, mostre, eventi culturali, io sono qui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare ad usare questo strumento in modo diverso, proviamoci insieme". Così Carlo Calenda in un video su Twitter.

