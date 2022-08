Elezioni, Calenda sbarca su Tik Tok: Non ballo, ho la pancia e sono brutto. Meglio parlare di politica (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sbarchiamo su Tik Tok. Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perchè ho la pancia e sono brutto. Però posso parlarvi di politica. Di politica, di libri, di cultura. E lo so che non è molto comune. Ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di politica, di programmi, di letture, mostre, eventi culturali, io sono qui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare ad usare questo strumento in modo diverso, proviamoci insieme”. Così Carlo Calenda in un video su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sbarchiamo su Tik Tok. Uno: io non so ballare, sembro un orso ubriaco. Due: non posso dare consigli di make up perchè ho la. Però posso parlarvi di. Di, di libri, di cultura. E lo so che non è molto comune. Ma proviamo a fare una cosa non comune. E se voi mi volete chiedere di, di programmi, di letture, mostre, eventi culturali, ioqui per voi e vi rispondo. Mi fa piacere provare ad usare questo strumento in modo diverso, proviamoci insieme”. Così Carloin un video su Twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

