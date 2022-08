Elezioni: Calenda, 'Meloni spaventa perché vuole nazionalizzare tutto, non per fascismo' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Quando Meloni dice vogliamo nazionalizzare tutto, spaventa. Per questo ci sono allarmi internazionali, non per il fascismo". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Quandodice vogliamo. Per questo ci sono allarmi internazionali, non per il". Così Carloa L'Aria che Tira su La7.

