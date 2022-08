Elezioni: Calenda, 'Italia ce la farà? Certo, ma penso si farà molto male' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Certo che l'Italia ce la farà. E' sopravvissuta a tante cose. Il problema è quanto male si fa all'Italia e penso che si farà molto male e lo vedremo già nelle prossime settimane. E' andato di moda il 'vaffa' dei 5 Stelle ed è stato un disastro, poi 'prima gli Italiani' di Salvini ed è stato un disastro e ora va di moda la Meloni... ma c'è una costante: la mancanza di esperienza nell'amministrazione, il sapere come funziona un'azienda. Poi l'Italia sopravviverà a tutti noi". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7 sulla parole di Mario Draghi secondo cui qualunque sarà il vincitore alla prossime politiche, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "che l'ce la. E' sopravvissuta a tante cose. Il problema è quantosi fa all'che sie lo vedremo già nelle prossime settimane. E' andato di moda il 'vaffa' dei 5 Stelle ed è stato un disastro, poi 'prima glini' di Salvini ed è stato un disastro e ora va di moda la Meloni... ma c'è una costante: la mancanza di esperienza nell'amministrazione, il sapere come funziona un'azienda. Poi l'sopravviverà a tutti noi". Così Carloa L'Aria che Tira su La7 sulla parole di Mario Draghi secondo cui qualunque sarà il vincitore alla prossime politiche, ...

