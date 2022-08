Elezioni: Calenda, 'destra e sinistra tutto superato, facciamo cose di buon senso' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Io sono più vicino dal punto di vista Ue e Nato a Letta ma Letta ha insieme a lui persone che sono contro la Nato. Per me destra e sinistra è tutto molto superato, facciamo cose di buon senso". Così Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Io sono più vicino dal punto di vista Ue e Nato a Letta ma Letta ha insieme a lui persone che sono contro la Nato. Per memoltodi". Così Carloa L'Aria che Tira su La7.

