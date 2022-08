Elezioni: Berlusconi, 'noi unici continuatori tradizione liberale, cristiana, europeista' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Oggi vi voglio parlare di noi, di Forza Italia, di chi siamo e chi rappresentiamo". Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi nella sua Pillola del programma su Facebook. "Noi come movimento politico - afferma - rappresentiamo l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buon senso e di buona volontà, l'Italia seria, concreta, per bene, l'italia della famiglia e dell'impresa. E in Italia siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, garantista, europeista, atlantista". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Oggi vi voglio parlare di noi, di Forza Italia, di chi siamo e chi rappresentiamo". Lo dice il presidente di Forza Italia Silvionella sua Pillola del programma su Facebook. "Noi come movimento politico - afferma - rappresentiamo l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buon senso e di buona volontà, l'Italia seria, concreta, per bene, l'italia della famiglia e dell'impresa. E in Italia siamo glitestimoni e glidella, della, garantista,, atlantista".

