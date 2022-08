Elezioni, Berlusconi contra tra i suoi “successi” anche la fine della Guerra fredda: “Nel 2002 abbiamo messo d’accordo Russia e Stati Uniti” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Noi, come Forza Italia, siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista“. Lo ha detto Silvio Berlusconi, nella quotidiana ‘video-pillola’, pubblicata sulla sua pagina Facebook, che poi ha rivendicato di aver fatto finire la Guerra fredda: “Con la nostra straordinaria politica estera siamo tornati a far sentire la voce dell’Italia nel mondo, riuscendo a mettere d’accordo nel 2002 gli Stati Uniti, la Federazione Russa e tutti i Paesi della Nato per porre termine alla Guerra fredda che ci aveva angosciato per più di 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) “Noi, come Forza Italia, siamo gli unici testimoni e gli unici continuatoritradizione liberale,tradizione cristiana,tradizione garantista,tradizione europeista e atlantista“. Lo ha detto Silvio, nella quotidiana ‘video-pillola’, pubblicata sulla sua pagina Facebook, che poi ha rivendicato di aver fatto finire la: “Con la nostra straordinaria politica estera siamo tornati a far sentire la voce dell’Italia nel mondo, riuscendo a metterenelgli, la Federazione Russa e tutti i PaesiNato per porre termine allache ci aveva angosciato per più di 50 ...

