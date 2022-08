**Elezioni: Berlusconi 'animalista' lancia appello a tutela cani, su social sua foto dove spunta Dudù** (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - La svolta animalista di Silvio Berlusconi risale al 2017, quando lanciò nella sua Milano il Movimento animalista dell'ex ministro Michela Vittoria Brambilla. Allora il Cav tirò fuori un sondaggio dicendo che gli animalisti valgono il 20% dei voti e oggi, guarda caso, alla vigilia delle politiche torna battere su questo tema per la campagna elettorale di Forza Italia prendendo spunto dalla Giornata internazionale del cane. ''Tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe'', scrive sui social l'ex premier, che arriva addirittura a citare il principe Antonio De Curtis: ''Come diceva l'indimenticabile Totò, 'i cani sono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambini' e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli''. Da qui il suggerimento a chi si sente ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - La svoltadi Silviorisale al 2017, quando lanciò nella sua Milano il Movimentodell'ex ministro Michela Vittoria Brambilla. Allora il Cav tirò fuori un sondaggio dicendo che gli animalisti valgono il 20% dei voti e oggi, guarda caso, alla vigilia delle politiche torna battere su questo tema per la campagna elettorale di Forza Italia prendendo spunto dalla Giornata internazionale del cane. ''Tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe'', scrive suil'ex premier, che arriva addirittura a citare il principe Antonio De Curtis: ''Come diceva l'indimenticabile Totò, 'isono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambini' e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli''. Da qui il suggerimento a chi si sente ...

