Elezioni 25 settembre, prezzo gas accende campagna voto 2022 (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Volano i prezzi di gas ed elettricità al punto che i rialzi rubano la scena a tutte le altre questioni dibattute dai leader in questi giorni di campagna in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Il prezzo del gas ieri ha registrato un nuovo picco a 323 euro prima di rallentare e di aggirarsi intorno ai 315 euro. La giornata ha visto i riflettori accesi sulla proposta di Carlo Calenda di sospendere la campagna elettorale per consentire al governo Draghi di agire contro il caro gas, per "supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio". "La mia proposta è quella di un time out di un giorno alla campagna elettorale, per prendere l'impegno di sostenere il governo Draghi, di incontrarsi tra ...

