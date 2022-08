Elezioni 25 settembre, Letta: “Forte ingerenza Russia per favorire la destra” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “C’è una Forte ingerenza della Russia per favorire la destra” alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Così Enrico Letta in un’intervista allo spagnolo El Periodico. Immediate le reazioni. “Enrico Letta, che si proclama paladino della responsabilità, non perde occasione per spargere veleno sul centrodestra e per demonizzare gli avversari politici – dice Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama – Ma sulla base di quale principio, si arroga anche il diritto di screditare l’immagine dell’Italia all’estero? L’intervista concessa al giornale spagnolo El Periodico è di una gravità assoluta e va denunciata con forza. Se ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “C’è unadellaperla” alle prossimepolitiche del 252022. Così Enricoin un’intervista allo spagnolo El Periodico. Immediate le reazioni. “Enrico, che si proclama paladino della responsabilità, non perde occasione per spargere veleno sul centroe per demonizzare gli avversari politici – dice Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama – Ma sulla base di quale principio, si arroga anche il diritto di screditare l’immagine dell’Italia all’estero? L’intervista concessa al giornale spagnolo El Periodico è di una gravità assoluta e va denunciata con forza. Se ...

Mov5Stelle : È convocata per oggi, 25 agosto 2022, dalle ore 12 alle ore 22, la consultazione in rete degli iscritti per votare… - amnestyitalia : Chiediamo a chi si candida alle #ElezioniPolitiche2022 di affrontare il tema della violenza contro le donne in mani… - carlosibilia : Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a @GiuseppeConteIT alle elezioni del 25 settembre. Inf… - duccio_franci : @Corriere Essendo la quotazione in borsa imprescindibile dalle volontà di qualsiasi governo, vorrà dire che dopo l'… - IVALDO1962 : RT @boni15_boni: Cari amici, sono ufficialmente candidata per Elezioni Regionali del 25 Settembre. ?? Il 25 Settembre nella ??SCHEDA VERDE??… -