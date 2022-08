Elezioni 2022, Romenti (Iulm): “Rischio fake news le condizionino” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è “un Rischio sicuramente molto forte” che le fake news possano condizionare le Elezioni politiche, perché “come abbiamo visto con la pandemia, i vaccini, il cambiamento climatico e la guerra, in presenza di tematiche molto divisive, la disinformazione cresce. Ed è così anche in campagna elettorale”, quando le notizie false “hanno un’eco moltiplicata all’ennesima potenza, grazie alle tecniche di microtargeting, con cui la stessa fake news viene riconfezionata in migliaia di modi diversi”. Lo spiega all”Adnkronos la professoressa Stefania Romenti, direttrice del centro di ricerca sulla comunicazione strategica dell’università Iulm e coordinatrice nel 2022 della ricerca ‘fake news: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – C’è “unsicuramente molto forte” che lepossano condizionare lepolitiche, perché “come abbiamo visto con la pandemia, i vaccini, il cambiamento climatico e la guerra, in presenza di tematiche molto divisive, la disinformazione cresce. Ed è così anche in campagna elettorale”, quando le notizie false “hanno un’eco moltiplicata all’ennesima potenza, grazie alle tecniche di microtargeting, con cui la stessaviene riconfezionata in migliaia di modi diversi”. Lo spiega all”Adnkronos la professoressa Stefania, direttrice del centro di ricerca sulla comunicazione strategica dell’universitàe coordinatrice neldella ricerca ‘: ...

