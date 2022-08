Elezioni 2022, Meloni: “Di Maio scredita l’Italia, indegno ministro degli Esteri” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito dell’Italia, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica’”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che un ministro pagato dai cittadini per screditare e rendere debole la propria Nazione agli occhi degli Stati Esteri, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente indegno – afferma Meloni – Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “IlLuigi Di, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito del, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica’”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Credo che unpagato dai cittadini perre e rendere debole la propria Nazione agli occhiStati, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente– afferma– Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Calenda chiede a tutte le forze politiche di sospendere la campagna elettorale e di supportare il… - repubblica : Forza Nuova esclusa dalle elezioni: è la prima volta dal 2001 [di Paolo Berizzi] - fattoquotidiano : Elezioni, Conte: “Larghe intese? Sembra che le forze che parlano di agenda Draghi abbiano obiettivo di gestire il p… - LocalPage3 : Elezioni 25 settembre, sconti biglietti treni e aerei per voto 2022 - is_amazon : RT @Mov5Stelle: È convocata per oggi, 25 agosto 2022, dalle ore 12 alle ore 22, la consultazione in rete degli iscritti per votare la propo… -