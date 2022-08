Elezioni 2022 | come si vota con il Rosatellum bis

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo la caduta del governo guidato da Mario Draghi, a fine luglio, la data per leè stata fissata per domenica 25 settembre. Sidalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dunque per formare un nuovo governo. La legge elettorale in vigore attualmente - chiamata "bis" - prevede un sistema elettorale misto: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37 per cento dei seggi è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61 per cento rimanente viene ripartito tra le liste concorrenti con un meccanismo proporzionale. Ne scriviamo in dettaglio qui, dove potete anche trovare tutte le mappe dei collegi. Cosa cambia con il "bis"? In ogni collegio dell'uninominale c'è un solo ...