Elena Morali: «Bolle dappertutto, forse ho il vaiolo delle scimmie». Ecco come sta (Di venerdì 26 agosto 2022) Brutta avventura per Elena Morali. L'ex Pupa, in vacanza in Thailanda con il fidanzato Luigi Favoloso, ha fatto preoccupare tutti dopo che sulle sue storie Instagram ha postato un messaggio in cui afferma di essere ricoperta di Bolle e di temere di aver contratto il vaiolo delle scimmie. «Molte Bolle sul corpo» Elena Morali rispetto al solito era insolitamente latitante sui social cosa che ha fatto insospettite i suo fan. Poche ore fa, però, la fidanzata di Luigi Favoloso è riapparsa su Instagram scrivendo nelle sue storie: «Ragazzi scusate l'assenza ma a causa di molte Bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l'esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia il vaiolo

