Efe Bal: “Adinolfi ha ragione su giovani, ma siamo a punto di non ritorno” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sul fatto che la pornografia online possa condizionare i giovanissimi nel loro processo di crescita e maturità sessuale, Mario Adinolfi ha ragione. Io con il porno ci lavoro e ne traggo almeno tremila euro di guadagno ogni mese, ma credo comunque che dovrebbe essere sottoposto a un limite. Su tutti i social come Facebook e Tik Tok, ad esempio, è pieno di immagini esplicite. E i ragazzi, soprattutto i più giovani che passano tanto tempo sui social, rischiano di crescere con una mentalità condizionata. E’ una educazione distorta quella che ricevono”. A parlare, all’Adnkronos, è Efe Bal, showgirl transgender, turca di nascita, italiana d’adozione da oltre 20 anni, commentando il botta e risposta tra il leader di Alternativa per l’Italia e la star del porno, Rocco Siffredi, seguito alle polemiche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sul fatto che la pornografia online possa condizionare issimi nel loro processo di crescita e maturità sessuale, Marioha. Io con il porno ci lavoro e ne traggo almeno tremila euro di guadagno ogni mese, ma credo comunque che dovrebbe essere sottoposto a un limite. Su tutti i social come Facebook e Tik Tok, ad esempio, è pieno di immagini esplicite. E i ragazzi, soprattutto i piùche passano tanto tempo sui social, rischiano di crescere con una mentalità condizionata. E’ una educazione distorta quella che ricevono”. A parlare, all’Adnkronos, è Efe Bal, showgirl transgender, turca di nascita, italiana d’adozione da oltre 20 anni, commentando il botta e risposta tra il leader di Alternativa per l’Italia e la star del porno, Rocco Siffredi, seguito alle polemiche ...

News24_it : Efe Bal: 'Adinolfi ha ragione su giovani, ma siamo a punto di non ritorno' - marioadinolfi : Efe Bal sa ragionare, mi è sempre sembrata una persona intelligente, Siffredi dovrebbe prendere esempio (e con ques… - vivereitalia : Efe Bal: 'Adinolfi ha ragione su giovani, ma siamo a punto di non ritorno' - ledicoladelsud : Efe Bal: “Adinolfi ha ragione su giovani, ma siamo a punto di non ritorno” - LocalPage3 : Efe Bal: 'Adinolfi ha ragione su giovani, ma siamo a punto di non ritorno' -