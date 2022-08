Edilizia | Migliavacca Rockwool | “Servono requisiti antincendio stringenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – A un anno dall’incendio della Torre dei Moro di via Antonini a Milano c’è ancora molto da fare sul fronte sicurezza. Il 29 agosto 2021 un edificio di 16 piani che si accendeva come un cerino sconvolgeva e preoccupava l’opinione pubblica nazionale e riportava sotto i riflettori l’importanza della sicurezza degli edifici in materia di incendio. Cosa è stato fatto da allora? È efficace la nuova normativa dedicata alla prevenzione di incendi per le facciate e le coperture degli edifici civili? Gli edifici godono oggi di maggiori sicurezze rispetto a 12 mesi fa? Secondo Confabitare, associazione nazionale a tutela della proprietà immobiliare con 80 sedi e con 51.000 iscritti, presente in 19 regioni, no. Confabitare, che ha dedicato il 2022 alla sicurezza, in collaborazione con Movimento Consumatori eItalia, ha ...