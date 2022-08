“Ecco perché le sanzioni non hanno fatto male alla Russia” (Di venerdì 26 agosto 2022) Paolo Scaroni, ex ad di Eni ed Enel, oggi deputy chairman di Rothschild & Co. e presidente del Milan, in un’ampia intervista a La Stampa, pur se relativamente tranquillo di fronte al drammatico inverno prospettato da molti analisti, bacchetta la Ue sulle politiche energetiche, sul Green Deal, e sulla strategia delle sanzioni usata per fiaccare Mosca. Dall’alto della sua esperienza nel campo energetico, che l’ha portato ad avere varie relazioni commerciali con la Russia, Scaroni si dice “abbastanza fiducioso” perché “Mosca normalmente fa quello che dice. Gazprom non ha mai parlato di interruzione totale delle forniture, al massimo di riduzione dei flussi. Come in effetti sta accadendo”. L’Italia deve quindi preoccuparsi dei prezzi del gas, piuttosto che delle forniture. Per l’ex ad vicentino “il governo sta facendo bene a riempire ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) Paolo Scaroni, ex ad di Eni ed Enel, oggi deputy chairman di Rothschild & Co. e presidente del Milan, in un’ampia intervista a La Stampa, pur se relativamente tranquillo di fronte al drammatico inverno prospettato da molti analisti, bacchetta la Ue sulle politiche energetiche, sul Green Deal, e sulla strategia delleusata per fiaccare Mosca. Dall’alto della sua esperienza nel campo energetico, che l’ha portato ad avere varie relazioni commerciali con la, Scaroni si dice “abbastanza fiducioso”“Mosca normalmente fa quello che dice. Gazprom non ha mai parlato di interruzione totale delle forniture, al massimo di riduzione dei flussi. Come in effetti sta accadendo”. L’Italia deve quindi preoccuparsi dei prezzi del gas, piuttosto che delle forniture. Per l’ex ad vicentino “il governo sta facendo bene a riempire ...

NicolaPorro : ?? L'appello del prof. Battaglia: 'Dite no alle Gretine. O il vostro futuro sarà la schiavitù'. Da leggere ?? #green… - borghi_claudio : La mia intervista ieri per @iltirreno Elezioni, Claudio Borghi candidato Lega a Siena per il Senato: «Ecco dove p… - bendellavedova : Quando sento Meloni che vuole rivedere #PNRR mi spavento perché prima cosa che farà è usare risorse straordinarie U… - fisco24_info : Fed, ecco perché la «barra a dritta» di Powell non piace ai mercati: Le parole del presidente Powell a Jackson Hole… - carlo_avossa : @marioducan1 @radiosilvana Ah, già, mi sono dimenticato. Ecco perché non mi hanno pagato ancora -

Gas, ecco come funziona il mercato Ttf. Un pugno di operatori fa il prezzo alle bollette, ma ora è in balìa di Putin MILANO - Il Ttf , mercato virtuale del gas di Amsterdam, ogni giorno dà una martellata , meno virtuale, ai fondamentali dell'economia europea. E più italiana, perché qui il gas si importa quasi tutto . Con un crescendo operistico segna prezzi moltiplicati per 20 da inizio 2021: 339 euro per MWh, in chiusura venerdì. Resta il listino più "liquido" d'Europa ... Chi guadagna di più con la flat tax: ecco a chi conviene davvero Chi ha ragione leggi anche Chi vuole la flat tax in Italia e chi invece è contrario (e perché) La proposta del DDL Siri (Lega) La proposta contenuta del DDL Siti muove dalla considerazione che il ... Corriere dello Sport MILANO - Il Ttf , mercato virtuale del gas di Amsterdam, ogni giorno dà una martellata , meno virtuale, ai fondamentali dell'economia europea. E più italiana,qui il gas si importa quasi tutto . Con un crescendo operistico segna prezzi moltiplicati per 20 da inizio 2021: 339 euro per MWh, in chiusura venerdì. Resta il listino più "liquido" d'Europa ...Chi ha ragione leggi anche Chi vuole la flat tax in Italia e chi invece è contrario (e) La proposta del DDL Siri (Lega) La proposta contenuta del DDL Siti muove dalla considerazione che il ... MotoGp, Haro: "Ecco perché Marquez ha scaricato Alzamora"