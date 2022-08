Ecco il progetto politico post elettorale di Calenda, Renzi e dei draghiani (Di venerdì 26 agosto 2022) Venerdì 2 settembre a Milano Carlo Calenda e Matteo Renzi presenteranno ufficialmente Renew Europe: il progetto politico per consolidare l’area del Terzo Polo dopo le elezioni del 25 settembre. Dopo anni di titubanze, narcisismi, accordi, disaccordi, veti e contro veti, sembra finalmente possibile vedere anche in Italia un grande partito liberaldemocratico, riformista ed europeista in grado di superare la sciagurata stagione del bipopulismo. Assieme ai due leader liberali ci sarà un politico che ha creduto fin dall’inizio a questo progetto, anche quando nel 2018 sembrava un’impresa impossibile avere una alternativa al governo gialloverde. Dopo aver fondato l’eurogruppo Renew Europe nel 2019, Sandro Gozi è pronto a fare la sua parte per raccogliere i frutti di questa lunga battaglia: ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 agosto 2022) Venerdì 2 settembre a Milano Carloe Matteopresenteranno ufficialmente Renew Europe: ilper consolidare l’area del Terzo Polo dopo le elezioni del 25 settembre. Dopo anni di titubanze, narcisismi, accordi, disaccordi, veti e contro veti, sembra finalmente possibile vedere anche in Italia un grande partito liberaldemocratico, riformista ed europeista in grado di superare la sciagurata stagione del bipopulismo. Assieme ai due leader liberali ci sarà unche ha creduto fin dall’inizio a questo, anche quando nel 2018 sembrava un’impresa impossibile avere una alternativa al governo gialloverde. Dopo aver fondato l’eurogruppo Renew Europe nel 2019, Sandro Gozi è pronto a fare la sua parte per raccogliere i frutti di questa lunga battaglia: ...

