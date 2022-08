Ecco come frenare il prezzo dell’energia (senza bonus a pioggia) (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prezzo del gas aumenta alle stelle per via della crisi internazionale della guerra della speculazione e di altri fattori che non sono del normale mercato. Ogni cittadino deve sapere che il prezzo del gas in questo momento è 10 volte tanto il prezzo normale che abbiamo utilizzato negli anni scorsi, paghiamo 300 quello che prima del pagavamo 30 euro/MWh. Io ho effettuato delle stime econometriche, tanto per annoiare i nostri lettori, effettuando una previsione sulla base dei fattori fondamentali di mercato del prezzo del gas, a partire dal 24 febbraio, cioè dal giorno dello scoppio della guerra in Ucraina. Ebbene le mie previsioni per il periodo marzo-giugno sbagliano di 100 euro/MWh: cioè prevedono un prezzo di 150 quando invece il prezzo reale è stato di 250. Questo significa che ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildel gas aumenta alle stelle per via della crisi internazionale della guerra della speculazione e di altri fattori che non sono del normale mercato. Ogni cittadino deve sapere che ildel gas in questo momento è 10 volte tanto ilnormale che abbiamo utilizzato negli anni scorsi, paghiamo 300 quello che prima del pagavamo 30 euro/MWh. Io ho effettuato delle stime econometriche, tanto per annoiare i nostri lettori, effettuando una previsione sulla base dei fattori fondamentali di mercato deldel gas, a partire dal 24 febbraio, cioè dal giorno dello scoppio della guerra in Ucraina. Ebbene le mie previsioni per il periodo marzo-giugno sbagliano di 100 euro/MWh: cioè prevedono undi 150 quando invece ilreale è stato di 250. Questo significa che ...

