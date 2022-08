"È successo solo con noi": il Cav sgancia la bomba che fa esplodere la sinistra, la verità sulle tasse (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio Berlusconi ha le idee chiare: con il centrodestra al governo, la pressione fiscale si abbasserà. E testimoniare la "buona politica" sul fronte del Fisco c'è un dato che nessuno potrà mai smentire: con i moderati al governo il macigno fiscale sugli italiani ha sempre avuto un peso minore rispetto alle batoste tassarole della sinistra. Ed è lo stesso Berlusconi: "Noi di Forza Italia gli unici continuatori della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista. Tra i 67 governi che si sono succeduti nei 74 anni della nostra Repubblica siamo stati i soli ad abbassare la pressione fiscale sotto il 40% mentre oggi è al 43,6%. I soli a mantenere la disoccupazione sotto la media europea, i soli a investire convintamente nel Sud, i soli a dare una speranza ai giovani e ad abolire la leva militare obbligatoria. Col nostro Governo nel 2010 siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Silvio Berlusconi ha le idee chiare: con il centrodestra al governo, la pressione fiscale si abbasserà. E testimoniare la "buona politica" sul fronte del Fisco c'è un dato che nessuno potrà mai smentire: con i moderati al governo il macigno fiscale sugli italiani ha sempre avuto un peso minore rispetto alle batoste tassarole della. Ed è lo stesso Berlusconi: "Noi di Forza Italia gli unici continuatori della tradizione liberale, cristiana, garantista, europeista e atlantista. Tra i 67 governi che si sono succeduti nei 74 anni della nostra Repubblica siamo stati i soli ad abbassare la pressione fiscale sotto il 40% mentre oggi è al 43,6%. I soli a mantenere la disoccupazione sotto la media europea, i soli a investire convintamente nel Sud, i soli a dare una speranza ai giovani e ad abolire la leva militare obbligatoria. Col nostro Governo nel 2010 siamo ...

gippu1 : Dopo 52 anni #Ajax e #Napoli s'incontreranno in gara ufficiale: è successo solo il 21 gennaio 1970, ottavi di ritor… - franzrusso : Quindi, per capire, se un imprenditore miliardario fa politica é uno che tiene al suo paese. Se invece è una donna… - AngeloSantoro : Ho il sospetto che Sanna Marin rappresenti tutto ciò che gli uomini (e purtroppo non solo gli uomini) temono: una d… - _friluftsliv : RT @franzrusso: Quindi, per capire, se un imprenditore miliardario fa politica é uno che tiene al suo paese. Se invece è una donna imprendi… - ludovicaaaaaa_ : @mesonorotta cioè praticamente era successo che all'inizio lo mettevo solo di notte, poi una notte sì e una no, poi… -