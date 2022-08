E se fosse il peggior affare possibile?

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 26 agosto 2022) C’è poco da emozionarsi. Per una volta che sembrava tutto perfetto. Cristiano Ronaldo al Napoli sarebbe oggi ilcolpo di mercato. Per come si è compattato l’ambiente, per l’idea tattica che si sta componendo, per la filosofia di spogliatoio che si sta provando a costruire. In un momento in cui si stanno mettendo le basi per un nuovo futuro, l’Ronaldo potrebbe trasformarsi in una bomba ad orologeria. Euforia ed adrenalina immediata ma poi? Significherebbe pensare all’oggi senza preoccuparsi degli impatti sul futuro. Cristiano Ronaldo (Getty Images)Un’operazione mai compiuta prima da De Laurentiis. Per stare dietro al fenomeno Ronaldo (e non a Ronaldo il fenomeno, altra cosa) ci vorrebbe uno sforzo enorme che rischierebbe di distogliere l’attenzione da ciò che conta davvero in una fase di ...