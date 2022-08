“È finita, sparite tutte le foto insieme”: la coppia storica di UeD è scoppiata (Di venerdì 26 agosto 2022) Non sembra arrestarsi la scia di addii vip in questa estate 2022: gli ultimi a rompere dopo anni sembrano essere Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. È finita tra la coppia storica di UeD? A quanto pare sì, visto il lungo sfogo dell’ex tronista, una delle più amate in assoluto. Ha anche rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto con l’uomo conosciuto nel dating show di Maria De Filippi e da anni suo marito. A lui sembrano essere rivolte le ultime Storie con le immagini più romantiche dei cartoni Disney con la voce di Gio Evan e parole inequivocabili. Teresa Cilia Salvatore Di Carlo è finita? “Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”, ha scritto Teresa Cilia tra le sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Non sembra arrestarsi la scia di addii vip in questa estate 2022: gli ultimi a rompere dopo anni sembrano essere Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. Ètra ladi UeD? A quanto pare sì, visto il lungo sfogo dell’ex tronista, una delle più amate in assoluto. Ha anche rimosso dal suo profilo Instagramlecon l’uomo conosciuto nel dating show di Maria De Filippi e da anni suo marito. A lui sembrano essere rivolte le ultime Storie con le immagini più romantiche dei cartoni Disney con la voce di Gio Evan e parole inequivocabili. Teresa Cilia Salvatore Di Carlo è? “Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”, ha scritto Teresa Cilia tra le sue ...

