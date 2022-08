Dybala, la lettera prima di affrontare la Juve da ex: 'Partita piena di emozioni, ma darò tutto per la Roma' (Di venerdì 26 agosto 2022) La Partita che si disputerà sabato alle 18:30 tra la Juventus e la Roma non sarà una Partita come le altre per Paulo Dybala. L'argentino... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Lache si disputerà sabato alle 18:30 tra lantus e lanon sarà unacome le altre per Paulo. L'argentino...

DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, la lettera di #Dybala in vista del match da ex contro la #Juventus - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #SerieA | @OfficialASRoma, la lettera di #Dybala in vista del match da ex contro la #Juventus - cmdotcom : #Dybala, la lettera prima di affrontare la #Juve da ex: 'Partita piena di emozioni, ma darò tutto per la #Roma' - sportli26181512 : Dybala, la lettera prima di affrontare la Juve da ex: 'Partita piena di emozioni, ma darò tutto per la Roma': La pa… - salpaladino : RT @DiMarzio: #SerieA | @OfficialASRoma, la lettera di #Dybala in vista del match da ex contro la #Juventus -