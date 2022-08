Dybala, la lettera della Joya alla vigilia di Juve-Roma: «Partita piena di emozioni. Darò il massimo per vincere» (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno scenario che soltanto un anno fa non si sarebbe mai aspettato di vivere. E che invece il calciomercato ha reso possibile. Perché sabato 27 agosto Paulo Dybala tornerà allo Juventus Stadium da avversario, con la maglia della Roma addosso e l’obiettivo di rendere ancor più ampio il distacco in classifica che separa giallorossi e bianconeri. Per la Joya però quella contro la Juventus non sarà mai una Partita come tutte le altre: a Torino infatti ha vinto 12 trofei tra Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe ma soprattutto è stato coccolato come un figlio prediletto dalla città e dai suoi tifosi. Ecco perché, a poche ore dal suo ritorno allo Stadium, il giocatore ha deciso di pubblicare una lettera rivolta ai sostenitori di entrambe le ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno scenario che soltanto un anno fa non si sarebbe mai aspettato di vivere. E che invece il calciomercato ha reso possibile. Perché sabato 27 agosto Paulotornerà allontus Stadium da avversario, con la magliaaddosso e l’obiettivo di rendere ancor più ampio il distacco in classifica che separa giallorossi e bianconeri. Per laperò quella contro lantus non sarà mai unacome tutte le altre: a Torino infatti ha vinto 12 trofei tra Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe ma soprattutto è stato coccolato come un figlio prediletto dcittà e dai suoi tifosi. Ecco perché, a poche ore dal suo ritorno allo Stadium, il giocatore ha deciso di pubblicare unarivolta ai sostenitori di entrambe le ...

