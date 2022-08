Dybala: «A Torino mi sono sentito a casa per 7 anni, ma stavolta darò il meglio per la Roma» (Di venerdì 26 agosto 2022) Domani Juventus-Roma. Per Paulo Dybala si tratta del ritorno nel suo vecchio stadio, lo Stadium bianconero. L’argentino ne ha scritto su Instagram. Sarà emozionante tornare a Torino, dice, ma darà tutto per la maglia giallorossa. “Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni! Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Domani Juventus-. Per Paulosi tratta del ritorno nel suo vecchio stadio, lo Stadium bianconero. L’argentino ne ha scritto su Instagram. Sarà emozionante tornare a, dice, ma darà tutto per la maglia giallorossa. “Lo sport dà ildi sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire aper 7! Questa volta però lo farò per la maglia dellaildi me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo ...

