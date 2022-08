Dress code, ritocchi alle foto, scredito degli avversari e zero sondaggi: il nuovo manuale di Forza Italia voluto da Silvio Berlusconi (Di venerdì 26 agosto 2022) Quasi 30 pagine per descrivere il nuovo galateo destinato ai candidati di Forza Italia. Un classico nel corso della vita politica di Silvio Berlusconi, che lo ripropone anche in questa occasione in una versione aggiornata. Dal Dress code all’estetica: dove necessario, anche qualche ritocco alle foto pubblicate. Fino ai social: vanno usati la mattina presto, all’ora di pranzo e prima di cena. La citazione Berlusconiana “Chi ci crede combatte, non si ferma, supera ogni ostacolo e vince” accompagna il documento, introdotto dal responsabile nazionale dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, e anticipato dal quotidiano La Stampa. È stata diffusa una copia a tutti i forzisti in corsa il 25 settembre. A loro si chiede ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Quasi 30 pagine per descrivere ilgalateo destinato ai candidati di. Un classico nel corso della vita politica di, che lo ripropone anche in questa occasione in una versione aggiornata. Dalall’estetica: dove necessario, anche qualche ritoccopubblicate. Fino ai social: vanno usati la mattina presto, all’ora di pranzo e prima di cena. La citazioneana “Chi ci crede combatte, non si ferma, supera ogni ostacolo e vince” accompagna il documento, introdotto dal responsabile nazionale dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, e anticipato dal quotidiano La Stampa. È stata diffusa una copia a tutti i forzisti in corsa il 25 settembre. A loro si chiede ad ...

