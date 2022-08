Divorzio tra Totti e Ilary Blasi, si avvicina il momento del confronto decisivo: ecco quando (Di venerdì 26 agosto 2022) Si avvicina il momento del confronto decisivo, quello in cui Totti e Ilary Blasi dovranno mettere nero su bianco il loro Divorzio. Le pratiche per l’addio definitivo dopo vent’anni d’amore sarebbero imminenti. L’ex calciatore e la conduttrice dell’«Isola dei famosi», infatti, starebbero per terminare le vacanze e a breve, come riporta il «Corriere della Sera», potrebbero vedersi assieme agli avvocati per avviare le pratiche della separazione. La Blasi dovrebbe presto lasciare la Croazia, dove si è ritagliata qualche giorno di relax con la piccola Isabel, mentre l’ex capitano della Roma dovrebbe trascorrere soltanto quest’ultimo weekend nella sua villa a Sabaudia per poi far ritorno nella capitale. (continua a leggere dopo le ... Leggi su tvzap (Di venerdì 26 agosto 2022) Siildel, quello in cuidovranno mettere nero su bianco il loro. Le pratiche per l’addio definitivo dopo vent’anni d’amore sarebbero imminenti. L’ex calciatore e la conduttrice dell’«Isola dei famosi», infatti, starebbero per terminare le vacanze e a breve, come riporta il «Corriere della Sera», potrebbero vedersi assieme agli avvocati per avviare le pratiche della separazione. Ladovrebbe presto lasciare la Croazia, dove si è ritagliata qualche giorno di relax con la piccola Isabel, mentre l’ex capitano della Roma dovrebbe trascorrere soltanto quest’ultimo weekend nella sua villa a Sabaudia per poi far ritorno nella capitale. (continua a leggere dopo le ...

