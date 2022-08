Disinfestazione contro zanzara portatrice del virus Usutu. A Tolmezzo e Verzegnis nella notte di venerdì 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) I comuni di Tolmezzo e Verzegnis saranno interessati da un intervento di Disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus di Usutu. Il trattamento si terrà a partire dalle ore 23.59 di venerdì 26 agosto compatibilmente con le condizioni metereologiche. L’operazione è stata disposta dalla Regione Fvg – Servizio di prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria in seguito alla positività al virus di Usutu rilevata in un volatile selvatico nel territorio di Tolmezzo.La Disinfestazione consiste in un intervento di nebulizzazione che sarà effettuato nel raggio di quattro chilometri rispetto al “punto zero” (corrispondente al centro di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 26 agosto 2022) I comuni disaranno interessati da un intervento diladeldi. Il trattamento si terrà a partire dalle ore 23.59 di26compatibilmente con le condizioni metereologiche. L’operazione è stata disposta dalla Regione Fvg – Servizio di prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria in seguito alla positività aldirilevata in un volatile selvatico nel territorio di.Laconsiste in un intervento di nebulizzazione che sarà effettuato nel raggio di quattro chilometri rispetto al “punto zero” (corrispondente al centro di ...

