Diletta Leotta per la gita in barca sfoggia un costume pazzesco | tutte pazze per quel ‘dettaglio’

(Di venerdì 26 agosto 2022) Per la suainhato unda bagnoper, è incredibile. Se per molti italiani le vacanze sono terminate da un pezzo, persembrerebbero non esserlo affatto. Proprio alcune ore fa, attraverso un’IG story, la conduttrice sportiva siciliana si è mostrata mentre L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

aggiummai : @VNentola @PierluigiLardo @Gazzetta_it Per regalarlo a Diletta Leotta - elprinsipesbt : RT @CronacaSocial: Si chiama Eleonora Incardona ed è la cognata di una famosa conduttrice e social influencer italiana ?? - luca56455671 : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - luca56455671 : RT @OGonzllez: Diletta Leotta - levitwelve2 : RT @NavingNavi: Diletta Leotta pre interventi -

Tuttosport

Sembrava che avesse anche trovato l'amore in Italia quando ha fatto sapere di essers i innamorato di. Questa storia d'amore ha fatto parecchio parlare ma poi improvvisamente pare che ...Stiamo parlando di Eleonora Incardona , la bellissima golfista ed imprenditrice siciliana, nonché ormai sotrica ex di Mirko Manola (il fratellastro di). Tre scatti in jeanse e top ... L'estate scatenata di Diletta Leotta: "Indimenticabile" FOTO Diletta Leotta stupisce i fans con un video pubblicato sul suo profilo Instagram che la vede alle prese con le capriole. La giornalista e conduttrice di Dazn mostra le sue abilità. Ed è subito pioggia ...Mentre impazza il gossip su Elodie e Iannone, lei trascorre le vacanze con Diletta Leotta e altre amici sfoggiando un bikini da urlo: ecco come resta in forma.