Diamond League 2022: Tamberi quinto nell’alto a Losanna, successo dell’ucraino Protsenko (Di venerdì 26 agosto 2022) Questa sera, allo Stade Olympique de la Pontaise di Losanna, è andata in scena l’undicesima tappa di Diamond League 2022. Nella gara più attesa del meeting, quella del salto in alto maschile, Gianmarco Tamberi si è classificato quinto. L’azzurro ha superato senza problemi le misure di 2.15 e 2.20, ma si è fermato a quella di 2.24 metri. La gara è stata vinta dall’ucraino Protsenko, senza errori fino a 2.27, davanti al qatariota Barshim e allo statunitense Harrison, fuori a 2.27 come l’ucraino ma con errori nelle misure precedenti. I primi verdetti di giornata però sono stati quelli della gara degli 800 metri uomini, con la vittoria del britannico Mills, davanti agli svizzeri Elmer e Oester. Successivamente è stato il turno della gara dei 200 metri donne, con il primo ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Questa sera, allo Stade Olympique de la Pontaise di, è andata in scena l’undicesima tappa di. Nella gara più attesa del meeting, quella del salto in alto maschile, Gianmarcosi è classificato. L’azzurro ha superato senza problemi le misure di 2.15 e 2.20, ma si è fermato a quella di 2.24 metri. La gara è stata vinta dall’ucraino, senza errori fino a 2.27, davanti al qatariota Barshim e allo statunitense Harrison, fuori a 2.27 come l’ucraino ma con errori nelle misure precedenti. I primi verdetti di giornata però sono stati quelli della gara degli 800 metri uomini, con la vittoria del britannico Mills, davanti agli svizzeri Elmer e Oester. Successivamente è stato il turno della gara dei 200 metri donne, con il primo ...

sportface2016 : Diamond League 2022: #Tamberi quinto nell’alto a Losanna, successo dell’ucraino #Protsenko - campelones : 26/08/2022 ATLETISMO ????? WANDA DIAMOND LEAGUE TRIPLE SALTO ?? #LausanneDL ??Lausana ??ANDY DIAZ ???? @diazhdez25 - Luigi_ric : RT @atleticaitalia: ?? ROBERTA OK! ???? quarto posto in Diamond League per l'azzurra Roberta Bruni che torna a quota 4,60 nell'asta a Losa… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ?? ROBERTA OK! ???? quarto posto in Diamond League per l'azzurra Roberta Bruni che torna a quota 4,60 nell'asta a Losa… - Fagresag_7 : RT @atleticaitalia: ?? ROBERTA OK! ???? quarto posto in Diamond League per l'azzurra Roberta Bruni che torna a quota 4,60 nell'asta a Losa… -