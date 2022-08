Di Maio: “La destra può portare l’Italia in una vera e propria guerra economica” (Di venerdì 26 agosto 2022) Di Maio all’attacco del centrodestra. Il ministro degli Esteri è tornato da poco da un viaggio in Ucraina e ha parlato dei possibili scenari in caso di vittoria della destra. A suo avviso gli effetti potrebbero essere molto rilevanti in campo economico e di politica estera. E tocca il tema dei rapporti non del tutto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Scaramucci cacciato da Trump, via il capo della comunicazione “I mercati insegneranno agli italiani come votare”: Oettinger ci ripensa e chiede scusa Turchia abbandona convenzione internazionale contro la violenza sulle donne San Marino riaprono attività commerciali tutto grazie allo Sputnik V Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Draghi va da Biden: ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Diall’attacco del centro. Il ministro degli Esteri è tornato da poco da un viaggio in Ucraina e ha parlato dei possibili scenari in caso di vittoria della. A suo avviso gli effetti potrebbero essere molto rilevanti in campo economico e di politica estera. E tocca il tema dei rapporti non del tutto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Scaramucci cacciato da Trump, via il capo della comunicazione “I mercati insegneranno agli italiani come votare”: Oettinger ci ripensa e chiede scusa Turchia abbandona convenzione internazionale contro la violenza sulle donne San Marino riaprono attività commerciali tutto grazie allo Sputnik V Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza l’allargamento ai Balcani” Draghi va da Biden: ...

lilli_77 : RT @ImolaOggi: L'ultimo giapponese nella jungla - l'unico italiano che non ha ancora capito che il #Pnrr è un prestito e va restituito ??Di… - MauroLcc1955 : RT @ImolaOggi: L'ultimo giapponese nella jungla - l'unico italiano che non ha ancora capito che il #Pnrr è un prestito e va restituito ??Di… - zazoomblog : Elezioni ultime notizie. Di Maio: con la destra l’Italia rischia guerra economica. Meloni: indegno pagato per scred… - GjBert : LA VERITÀ SULLA CADUTA DI DRAGHI Il PD mette nella legge delega il termovalorizzatore di Roma per renderla non vota… - abitudinario : RT @ImolaOggi: L'ultimo giapponese nella jungla - l'unico italiano che non ha ancora capito che il #Pnrr è un prestito e va restituito ??Di… -