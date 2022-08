Devin Ratray di Mamma, ho perso l'aereo è stato accusato di stupro (Di venerdì 26 agosto 2022) Devin Ratray, l'attore di Mamma ho perso l'aereo che poco tempo fa era stato arrestato per violenza domestica nei confronti della compagna, è stato appena accusato di stupro. Secondo quanto riportato dalla CNN, i funzionari di New York City stanno indagando su un'accusa di stupro che è stata recentemente mossa contro Devin Ratray, l'attore che ha interpretato Buzz McAllister in Mamma, ho perso l'aereo. Lisa Smith, la donna che sta accusando Ratray, è stata una sua amica intima per più di 15 anni e dopo aver saputo del suo arresto dello scorso dicembre in Oklahoma, relativo a un'accusa di violenza ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022), l'attore dihol'che poco tempo fa eraarreper violenza domestica nei confronti della compagna, èappenadi. Secondo quanto riportato dalla CNN, i funzionari di New York City stanno indagando su un'accusa diche è stata recentemente mossa contro, l'attore che ha interpretato Buzz McAllister in, hol'. Lisa Smith, la donna che sta accusando, è stata una sua amica intima per più di 15 anni e dopo aver saputo del suo arresto dello scorso dicembre in Oklahoma, relativo a un'accusa di violenza ...

Tag24news : Nuove pesanti accuse per l'attore di 'Mamma ho perso l'aereo' - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Devin Ratray, attore di 'Mamma ho perso l'aereo', indagato per stupro #devinratray #Mammahopersol’aereo #stupro https… - MediasetTgcom24 : Devin Ratray, attore di 'Mamma ho perso l'aereo', indagato per stupro #devinratray #Mammahopersol’aereo #stupro - ParliamoDiNews : Devin Ratray, il Buzz di `Mamma ho perso l`aereo` indagato per stupro - Il Fatto Quotidiano #devin #ratray #buzz… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Devin Ratray, il Buzz di ‘Mamma ho perso l’aereo’ indagato per stupro -