Deserti i concorsi per assumere nuovi medici di emergenza ed urgenza per coprire la carenza di personale nei pronto soccorso in Liguria. Al pronto soccorso dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena a Genova, 50 mila accessi all'anno, si fa sentire la mancanza di personale specializzato, mancano almeno 10 medici.

