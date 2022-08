Dalle gomme tagliate allo zucchero nel serbatoio | tutte le violenze subite da Alessandra

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 agosto 2022)non è stata protetta fino in fondo perchè a quanto pare, non avendo subito “fisiche” il suo non era un caso urgente. Eppure, che sarebbe successo qualcosa, la donna lo sapeva. Aveva così tata paura del suo ex, da passare ore al telefono con sua sorella, anche quando scendeva dalla macchina per entrare in casa. Un piccolo pezzo di strada, la paura di essere aggredita nonostante l’uomo, vivesse in un’altra regione. E alla fineMatteuzzi è stata uccisa dal suo stalker. “Non credo ci sia bisogno della violenza fisica per attivare una protezione maggiore. In questo caso nella denuncia ci sono delle molestie gravi: l’uomo le aveva messo lonelladell’auto, aveva tagliato ledella macchina di ...