Dal Bangladesh a Palermo, la storia della 22enne Rubena Akhtar: “Così faccio da ponte tra due culture” (Di venerdì 26 agosto 2022) Rubena Akhtar ha 22 anni ed è originaria del Bangladesh. È arrivata in Italia, a Palermo, con la sua famiglia quando aveva 9 mesi. È cresciuta tra i vicoli del mercato del Capo aiutando le persone della sua comunità nelle traduzioni, facendo da ponte tra le due culture. Grazie ad Harraga2, progetto per l’inclusione e la formazione dei minori stranieri dell’ong Ciai, la giovane ha compreso l’importanza del suo ruolo come mediatrice culturale, maturando anche l’idea di farne la sua professione. Il video, realizzato da Antonio Macaluso, racconta la sua storia e testimonia come quanto i ragazzi stranieri in Italia possono diventare risorse per l’intera comunità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)ha 22 anni ed è originaria del. È arrivata in Italia, a, con la sua famiglia quando aveva 9 mesi. È cresciuta tra i vicoli del mercato del Capo aiutando le personesua comunità nelle traduzioni, facendo datra le due. Grazie ad Harraga2, progetto per l’inclusione e la formazione dei minori stranieri dell’ong Ciai, la giovane ha compreso l’importanza del suo ruolo come mediatrice culturale, maturando anche l’idea di farne la sua professione. Il video, realizzato da Antonio Macaluso, racconta la suae testimonia come quanto i ragazzi stranieri in Italia possono diventare risorse per l’intera comunità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

UNICEF_Italia : 5 anni fa l'esodo dei profughi #Rohingya: oltre 700.000 fuggiti in poche settimane dal Myanmar verso il Bangladesh… - ABlackSwan9 : RT @fracco_: Su @il_piccolo il nuovo pezzo della mia rubrica “I nuovi triestini”. Oggi la storia di Irin Parvin Khan, dal Bangladesh come… - 4ever_cat : RT @UNICEF_Italia: 5 anni fa l'esodo dei profughi #Rohingya: oltre 700.000 fuggiti in poche settimane dal Myanmar verso il Bangladesh ???? S… - TeresaChiara98 : RT @UNICEF_Italia: 5 anni fa l'esodo dei profughi #Rohingya: oltre 700.000 fuggiti in poche settimane dal Myanmar verso il Bangladesh ???? S… - martinaelezii : RT @UNICEF_Italia: 5 anni fa l'esodo dei profughi #Rohingya: oltre 700.000 fuggiti in poche settimane dal Myanmar verso il Bangladesh ???? S… -