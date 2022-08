Da Paredes a Lodi e le mosse in difesa del Milan: rivivi la nostra CHAT MERCATO (Di venerdì 26 agosto 2022) Volete conoscere le ultime indiscrezioni sui possibili acquisti della vostra squadra o i movimenti più importanti di giornata? Partecipate... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) Volete conoscere le ultime indiscrezioni sui possibili acquisti della vostra squadra o i movimenti più importanti di giornata? Partecipate...

ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: I 'soliti' sospetti per la fascia sinistra della #Juve: #Allegri prova il colpo last minute ?? - CMercatoNews : I 'soliti' sospetti per la fascia sinistra della #Juve: #Allegri prova il colpo last minute ?? - gigi_tib : @toselluc Arriva lodi...paredes... - LeonardoCarluc3 : @GiuseLatorraca2 Adesso con Paredes 8. Dovesse arrivare Lodi 8.5 Comunque è un gran Mercato veramente fatto bene. - miocherie2012 : @_alessandra27_ Paredes amico Angel. Kostic amico dusan. Milik amico Tek. Bremer amico Chiellini.Renan Lodi non è a… -